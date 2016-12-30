Meteoroloji Dairesi son 24 saat içerisinde KKTC’de yörelere düşen yağış miktarını açıkladı. En fazla yağış Ziyamet’e düştü.

Daire açıklamasına göre, dün metrekareye Ziyamet’te 26, Mehmetçik ve Yenierenköy’de 23, Kantara, Çayırova ve Sipahi’de 21, Dipkarpaz ve Zafer Burnu’nda 20, Beyarmudu’nda 19, Akıncılar ve Salamis’te 18, Akdoğan’da 17, Geçitkale ve Pile’de 16, Gazimağusa’da 15, Çayönü’nde 13, Tatlısu’da 12, İskele ve Gönendere’de 11, Sandallar ve Kırıkkale’de 10, Devlet Üretme Çiftliği ve Vadili bölgelerine 8 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgeler ise metrekareye 1 ile 7 kilogram arası yağış aldı.