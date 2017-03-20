En iyi yönetmen DAÜ’den

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı çalışmalarını sergileyerek ödüller almaya devam ediyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde “Mart Fest Kültür ve Sanat Festivali” bünyesinde gerçekleşen kısa film yarışmasında DAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Ertan Köse, “En Uzun Karanlık” adlı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Yönetmenliğini Sedat Esin'in yaptığı "Büyük Şair" (Yakın Doğu Üniversitesi) filmi en iyi film ve en iyi senaryo ödülüne layık görülürken, yönetmenligini İlbey Evcil'in (ODTÜ) yaptığı "Arkandayım" adlı film ise; jüri özel ödülü aldı.

Dereceye girenlere para ödülü

Yarışmada dereceye giren filmlere para ödülleri verildi. En iyi film ve en iyi senaryo kategorilerinde jüri üyelerinin seçtiği “Büyük Şair” filminin yönetmeni Sedat Esin 1000 TL, en iyi yönetmen kategorisinde jürinin belirlediği “En Uzun Karanlık” adlı filminin yönetmeni Ertan Köse 500 TL para ödülü aldı. Jüri özel ödülü olan 250 TL ise “Arkandayım” filmi ile İlbey Evcil’e takdim edildi.

Jüri üyeleri

DAÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi ve kısa film yönetmeni Mert Yusuf Özlük'ün de jüri üyesi olarak bulunduğu kısa film yarışmasının diğer jüri üyeleri ise şöyle;

Mert Yusuf Özlük (DAÜ/Yönetmen)

Burak Göral (Senarist)

Ersan Ocak (Yönetmen)

Seyhan Özmenek (ODTÜ)

Serenay Yalçınkaya (KKTCELL)

Emil İsgenderli (LAÜ)

Zeyde Yalıner Ürek (YDÜ)