Endonezya haberleşme uydusu fırlattı

Endonezya'nın "Telkom-3S" adlı haberleşme uydusu başarıyla fırlatıldı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Telkom-3S uydusu, Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Fransız Guyanası'nın Kourou kentindeki Avrupa Uzay Ajansına ait fırlatma merkezinden yörüngesine gönderildi.

Yüksek çözünürlüklü televizyon yayını, internet ve iletişim hizmetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra kapsama alanlarını genişletme özelliğine sahip Telkom-3S ile başlıca ülkeye ait 17 binden fazla adadaki en uzak noktalara bu hizmetlerin ulaştırılması hedefleniyor.

Endonezya'da devlete ait telekomünikasyon şirketi Telkom ve Alenia Space sorumluluğunda yürütülen uydu projesinin 3,33 trilyon rupiaha (yaklaşık 250 milyon dolara) mal olduğu açıklanmıştı.

Bu arada, Telkom şirketi, daha önce gönderilen Telkom-1 uydusunun yerine daha hızlı internet erişimi sağlamak için 2018 yılında Telkom-4 adlı yeni uydu fırlatmayı planlıyor.

Telkom, 2014'te Fransız-İtalyan ortaklı Thales Alenia Space şirketi ile üçüncü uydusu olan Telkom-3S projesi için anlaşma yapmıştı.