Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bali Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin merkez üssünün Bali eyaletinin başkenti Denpasar kentinin 23 kilometre güneydoğusu, derinliğinin ise 117 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Tsunami alarmı da verilmedi.