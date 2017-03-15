Endonezya'da nesli tehlikedeki orangutanlar doğaya bırakılıyor

Endonezya'da yaban hayatı koruma grupları, son bir ayda nesli tehlikedeki 17 orangutanı Borneo Adası'nın balta girmemiş ormanlarındaki doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Uluslararası Orangutan Vakfı (OFI), şubat sonunda 10 orangutanın Orta Kalimantan eyaletinde özel olarak kiralanan turbalık orman alanına bırakıldığını açıkladı. Vakıf, doğada yaşaması için rehabilite edilen hayvanların yarısının doğada doğup yaşam alanların yok olması sonucu insanların eline düştüğü, diğer yarısının ise doğuştan evcil olarak yetiştirilmiş olduğunu belirtti.

Borneo Orangutan Kurtarma Vakfı (BOS) adlı kuruluş da mart ayı başında 7 orangutanı Doğu Kalimantan eyaletindeki 86 bin hektarlık Kehje Sewen Ormanı'nda yeniden doğal yaşamla buluşturduklarını kaydetti.

2012 yılından bu yana adada kurtarma ve koruma faaliyeti yürüten vakfın daha önce 31 orangutanı aynı bölgede doğal yaşam koşullarına uyum sağlayacak şekilde rehabilite ederek serbest bıraktığı ifade edildi.

Borneo Adası'nda kağıt ve palmiye yağı üretimi için sürdürülen orman katliamı, orangutanların yaşam alanlarını daraltıyor. Çoğunlukla eti için avlanan hayvanlar, beslenmek için daralan yaşam alanlarından çıktıklarında plantasyon işçileri tarafından öldürülüyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, geçen yıl Borneo orangutanlarını "nesli tehlikedeki türler" arasına almıştı. Birlik, Endonezya, Malezya ve Brunei arasında paylaşılan adadaki orangutan nüfusunun 1970'lerin başından bu yana yaklaşık üçte iki oranında azaldığına dikkat çekmişti.