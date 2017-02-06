Endonezya'daki sığınmacılar BMMYK'yı protesto etti

Endonezya'da yaşayan sığınmacılar, uyguladığı politikalar ve verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini (BMMYK) protesto etti.

Başkent Cakarta'daki BMMYK binası önünde toplanan sığınmacılar, kendilerine verilen sözlerin tutulmaması ve süreçlerin yavaş işlemesine tepki gösterdi.

Büyük bir kısmını Afganistan, Irak, Sudan ve Somali gibi ülkelerden savaş nedeniyle kaçanların oluşturduğu sığınmacılar, "Bizi kurtarın", "Süreci hızlandırın" yazılı pankartlar taşıdı.

Sudanlı İbrahim Adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir yerleştirme sürecinin tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır Endonezya'da başka ülkelere yerleştirilmeyi bekliyorum. Endonezya hükümeti, sığınmacıların çalışmasına veya kamu haklarından yararlanmasına izin vermiyor. Bir erkek olarak ben yaşamımı sürdürmek için büyük zorluk yaşıyorsam kadınlar ve çocuklar ne yapabilir?" ifadelerini kullandı.

Kendilerine verilen yardımların hızlandırılmasını ümit ettiklerini söyleyen Adam, kadınların ve çocukların çok zorluk çektiğini ve çocukların sık sık hastalandığını söyledi.

BMMYK verilerine göre, Endonezya yaklaşık 14 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. 250 milyon nüfusu bulunan Endonezya, BM ile mülteci sözleşmesi bulunmadığı için ülkedeki sığınmacıların kamu haklarından yararlanmasına izin vermiyor.

Savaş ülkelerinden daha iyi bir hayat için ABD, Avustralya, Kanada, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere gitmek isteyen sığınmacılar, vize sürecinin daha kolay olması nedeniyle ilk olarak Endonezya'ya sığınmayı tercih ediyor.

Geçen yıl sadece 690 sığınmacı bu ülkelere yerleştirilirken, Endonezya'da yaklaşık 5 yıl bu süreci bekleyen çok sayıda sığınmacı bulunuyor. Bazı sığınmacılar, Cakarta'da ki BMMYK binası önünde yol kenarında çevre halkının yardımlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.