Enflasyon beklentiyi aştı, Dolar yükseldi

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9.22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.69 oldu.

Beklenti TÜFE'de aylık yüzde 1.76, yıllık yüzde 8.60 artıştı. TÜFE geçen ay aylık bazda yüzde 1.64, yıllık bazda yüzde 8.53 artmıştı. Çekirdek TÜFE yüzde 7.74 oldu, beklenti yüzde 7.60'tı.

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92.71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13.80 ile kadın ceketinde görüldü.

Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisinin ardından dolar kuru ilk etapta 3.74'ten 3.75 TL seviyelerine çıktı.