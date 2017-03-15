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  3. “ENGELADOS 2017” tatbikatı devam ediyor
“ENGELADOS 2017” tatbikatı devam ediyor

“ENGELADOS 2017” tatbikatı devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta, ABD, Fransa, Ürdün, İsrail ve Yunanistan’ın da katılımıyla düzenlenen “ENGELADOS 2017” (Deprem 2017) adlı tatbikatın dünkü bölümü “Zigi” (Terazi) bölgesinde yer aldı.

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Güney Kıbrıs’ta, ABD, Fransa, Ürdün, İsrail ve Yunanistan’ın da katılımıyla düzenlenen “ENGELADOS 2017” (Deprem 2017) adlı tatbikatın dünkü bölümü “Zigi” (Terazi) bölgesinde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, tatbikatta yer alan 130 kişiden 15’inin İsrail’den katıldığını ve katılımcıların daha çok çocuklar ve gençler olduğunu yazdı.

Haberde, tatbikat senaryosunun canlandırılabilmesi için köpeklerin ve drone’ların kullanıldığı belirtilirken, yarın, tatbikatın son kısmının gerçekleştirileceği ve böylelikle tamamlanacağı kaydedildi.

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