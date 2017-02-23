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Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine ücretsiz berber ve kuaför hizmeti

Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine ücretsiz berber ve kuaför hizmeti

LTB ile KTEZO arasında imzalanan protokol çerçevesinde Lefkoşa’da Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine ücretsiz berber ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Lefkoşa’da Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine ücretsiz berber ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli birim üyeleri, randevu sonrası LTB engelsiz otobüsü ve engelsiz aracı ile evlerinden alınarak KTEZO’ya bağlı Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne kayıtlı berber ve kuaförlerde saç bakım ve kesimleri yapılacak.

Berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler, LTB’nin 2285221 (dahili 1436) numaralı telefondan birime kayıt yaparak randevu alabilecek.

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