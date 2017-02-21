Engelli şartları ağırlaştırıldı

Özlem Çimendal

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, 2017 yılında kamuya toplu engelli istihdam sözü verilmesine rağmen henüz daha bir adım atılmadığı gibi ülke koşullarının da gün geçtikçe daha içinde çıkılmaz bir hal aldığı şu günlerde bu sarsıntıyı engellilerin iki katı daha fazla yaşadığını vurguladı.

“İstihdamlara yönelik bir adım atılmadı”

2017 bütçesi kapsamında, 2006 yılından bu yana yapılmayan engelli istihdamına yönelik her hangi bir adım atılmadığını söyleyen Kibrit, AB’ye uyum yasası çerçevesinde yapılacak olan yasaların da hız kazanmadığına dikkat çekerek, “Bugüne kadar geri kalmışlığımızın, engellilerle ilgili yasların olmayışı, var olan yasaların kontrol edilerek denetlenmemesi ve hep yok sayılışımızın nedeni engellilere yönelik yasların KKTC’de olmayışıdır” şeklinde konuştu.

“Ekonomik koşullar engelliler için daha katlanılmaz bir hal alıyor”

KKTC’de engellilere yönelik yasal düzenleme konusunda hiçbir şey olmadığına dikkati çeken Kibrit, 2010 yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzalandığını ve milletvekillerinin onayı ile Meclis’ten de geçtiğini hatırlatarak, şu ana kadar bir maddesinin dahi uygulamadığı gibi ülkenin de içinden geçtiği zorlu koşulların engelliler için daha katlanılmaz bir hal aldığını ve her geçen gün daha kötüye gidişin söz konusu olduğunu dile getirdi.

“İstihdam bekleyen engelli sayısı 600’ü aştı”

2017 bütçesi görüşmeleri kapsamında hükümetle engelli bireylere yönelik yaptıkları görüşmeler neticesinde 2017 yılında kamuya toplu engelli istihdamının yapılacağı görüşmelerinin olduğunu ancak şimdiye kadar henüz daha bir adım atılmadığını hatırlatan Kibrit, “600’ü aşan engelli birey hala istihdam bekliyor” dedi.

“Engelliler 2017’de de işsizlikle boğuşuyorlar”

2006 yılından bu yana kamuda bir tek engelli istihdamı olmadığını vurgulayan Kibrit, 2017 yılı için toplu alımların kamuya yapılacağı söylemlerinin de henüz lafta kaldığını ifade etti. Birçok alandan soyutlanmak zorunda kalan engelli bireylerin bir de işsizlikle boğuşmasının ve kendine yetecek bir imkâna ulaşamamasının zorluklarına da dikkat çeken Kibrit, 2006 yılından bu yana yapılmayan istihdamlar için ellerinden gelen çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

“1 engelli kontenjanı olmak zorunda”

Yasada var olan engelli istihdamına yönelik 25 kişi çalıştırılan işyerlerinin 1 tane engelli kontenjanının olması maddesinin hiçe sayıldığına da değinen Kibrit, “Yasalar bunu ön görüyorken, maalesef bunu dikkate alan yok” dedi.

“Engellilerin hayatları her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Engellilere yönelik istihdam yasanın uygulanmamasıyla suç işlendiğine de değinen Kibrit, “Siz bir yasa çıkarıyorsunuz ve bunu uygulamayarak, denetimleri yapmayarak suç işliyorsunuz. Baktığınızda direkt olarak yasa uygulanmamaktadır ve kesinlikle bu bir suçtur, engellilerin hayatları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır, zaten birçok sorunla mücadele eden bu bireyleri bir de ekonomik koşullar zorlamaktadır” şeklinde konuştu.