Engelli vatandaşa kolaylık

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa Kaymakamlık binasında, 42 yıldır arızalı durumda olan asansör geçtiğimiz günlerde yeniden hizmete girdi. 1975 yılından düne kadar çalışmayan ve gerek engelli, gerek yaşlı, gerekse hasta vatandaşların Kaymakamlık binasındaki işlemleri sırasında büyük sıkıntılara neden olan asansörün yeniden devreye girmesi bölge sakinleri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.

Açılıştan önce Diyalog muhabirine açıklamalarda bulunan Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, asansörü 42 yılın ardından yeniden halkın hizmetine açmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Gerek yaşlı, gerek engelli, gerekse hasta vatandaşların asansör olmaması nedeni ile büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Acı, geçmiş yıllarda bir vatandaşın basamaklardan düşerek beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini de aktardı.

“Bir kalp hastasının sözlerini asla unutamam”

Göreve geldiği ilk günlerde kalp hastası olan yaşlı bir vatandaşın “bu asansör konusuna çözüm bulmayacak mısınız” sözlerini asla unutamayacağını belirten Acı, 42 yılın ardından asansörü halkın hizmete açılmasının kendi dönemine nasip olduğunu söyledi. Asansörün tüm halka ve kaymakamlık personeline hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Kaymakam Dürdane Acı, Kaymakamlık binasının bina kapılarının ve boyalarının yeniden elden geçirileceğini ve çehresinin değiştirileceğini söyleyerek, tadilat işlemleri için gerekli olan 285 bin TL’nin de hazır olduğunu ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyetine de teşekkür etti.

Kibrit: Engelli vatandaşlar işlerini halledemiyorlardı

Açılışta bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Ortopetik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise ülkemizde 5 bin 400 tane engelli bireyin bulunduğunu söyledi. Kaymakamlık binasında asansör olmaması nedeni ile engelli bireylerin işlemlerini halledemediklerini belirten Kibrit, Tatlısu’da bir etkinlikte Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı’ya durumu aktarmalarından sadece bir gün sonra, Acı’nın gerekli talimatı verdiğini söyledi. Engelli bireyler olarak devlet dairelerinde işlerini halletmek için bir yardımcıya ihtiyaçları olmaması gerektiğini vurgulayan Kibrit, asansörü hizmete soktuğu için kaymakam Dürdane Acı’ya çok teşekkür ettiklerini söyledi.