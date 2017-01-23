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Engelsiz Yaşam Evi yararına bu akşam konser verilecek

Engelsiz Yaşam Evi yararına bu akşam konser verilecek

Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek.

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Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek. Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün  himayelerinde gerçekleştirilecek konser için ülkede bulunan  Çorlu  Müzik Derneği üyeleri ile Çağdaş Müzik Derneği heyeti, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hamza Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu akşam saat  20.00’de  Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde  gerçekleştirilecek Türk Sanat  Müziği Konseri’nin tüm geliri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  inşaatı sürdürülen  “Engelsiz  Yaşam Evi”ne bağışlanacak.

Kabulde konuşan Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, iki kardeş dernek korosunun  birlikte konser vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki dernek arasında beş yıllık bir kardeşlik protokolü olduğunu, ilerleyen tarihlerde Çorlu ve Kosova’da da  birlikte konserler vereceklerini kaydeden Kaya,  Çağdaş  Müzik Derneği’ne  ve Çalışma Bakanı Saner’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, Çorlu  Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik  Derneği  üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekti.

Saner, engelli vatandaşlara hizmet verecek “Engelsiz Yaşam Evi için çorbada tuzumuzun olması bizim için çok önemli. Bu akşam düzenlenecek konsere katılacağım. Katkılarından dolayı her iki derneğe de teşekkür ederim. Sizleri her zaman KKTC’de görmek isteriz” dedi.

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