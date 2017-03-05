Enosis Plebisiti Kararı “Kıbrıs sorununu daha da zorlaştırdı"

Rum basını, Enosis Plebisiti kararından sonra Kıbrıs sorununun -müzakerelerdeki ana meseleler açık kaldığı ve iki taraf arasındaki uçurum iyimser öngörüleri engellediği için- daha da zorlaştığını, iki lider arasında sosyal bir görüşme olsa bile, bunca olandan sonra müzakerelerin (görüşmenin) ertesi günü devam etmesinin söz konusu olmadığını ve ertesi günün de bir o kadar zor olacağının anlaşıldığını öne sürdü.

Haftalık Kathimerini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, perşembe ve cuma günleri iki lider ve her iki taraftan bazı partilerle görüşerek yaptığı müdahalenin, iki tarafı ayıran mesafeyi daraltamadığını yazdı.

İlk başta liderlerin nasıl bir araya getirileceğine dair, Eide’nin güdümlediği bir fikirler demeti bulunduğunu belirten gazete edindiği bilgilere dayanarak bunun ya bir etkinlik veya bir yemek çerçevesinde olabileceğini bildirdi.

Gazete hatta iki liderin, olanlara dair cevaplar vereceği ortak bir (program) katılımları da olabileceğini ancak sonunda kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşebileceğinden bunun tercih edilmediğine işaret etti.

Gazete, liderler görüşse bile, bunca olandan sonra müzakerelerin ertesi gün devam edemeyeceğini çünkü Mülkiyet, Yönetim, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu harita ve 4 özgürlük konusunda anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti.

Haberde Mülkiyet başlığında, detayları bilinmemesine karşın Rum tarafının şu ana kadar verdiğinden başka taviz veremeyeceğinin teyit edilmiş bilgi olduğu, Kıbrıs Türk tarafının da “beklediğinden fazlasını almış olmasına karşın bu başlıkta anlaşma olacak kadar tatmin olmadığı” öne sürüldü.

Gazete, Yönetim başlığında en büyük engelin, Kıbrıs Türk tarafının, “veto olarak da adlandırılabilecek” devlet organlarında bir oy ısrarı olduğunu savundu ve Rum tarafının, bu şekilde federal bir devlet çerçevesinde işlevsellik olamayacağı görüşü taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu haritanın Rum tarafını tatmin etmediğini belirtilen haberde, harita meselesinin Mülkiyet gibi başka başlıklarla da ilintili olduğu, Kıbrıs Türk tarafı ve Ankara’dan verilen siyasi mesajların, Rum tarafını tatmin edecek değişikliklere olanak bırakmadığı görüşü yer aldı.

Gazete Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının 4 özgürlük talebinden geri adım atmadığını belirterek “bu konu, Güvenlik ve Garantiler’den sonra muhtemel çözüm için en büyük engeldir. Başkan Anastasiadis Komisyon başkanına mektup göndererek çözümden sonra Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta 4 özgürlük tanınmasının AB açısından da taşıdığı ağırlığı ileterek topu AB’ye attı” ifadelerine yer verdi.

Gazeteler Eide’nin dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamayı çeşitli başlıklarla okurlarına aktardı.

Simerini “Müzakereler Yeniden Buzda… Eide Akıncı’yı Müzakerelere Dönmeye İkna Etmeyi Başaramadı”, Politis “Yeni Bir Şey Yok… Eide ve Akıncı Usulle Biraz da Değişiklik (Enosis Plebisiti kararı) İle Meşgul Oldu”, Alithia (manşet) “Dinlemede… Eide: Müzakereler Hemen Başlamayacak-Önümüzdeki Günlerde Yardımcı Olacak Adımlar Bekleniyor-Kıbrıs’ın Yeniden Birleşip Birleşmeyeceğine Önümüzdeki Aylarda Değil Günlerde Karar Verilecek” başlıklarını kullandı.