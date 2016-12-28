Envergil: “40 yıllık birikmiş hatalar zinciri vardır”

Özge KİZİR

Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil, Girne’de yaşanan sel felaketinin ziyan tespitlerinin başladığını, ancak izinsiz ve ruhsatsız yapıların onarılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu doğal değildir, insan afetidir. 40 yıllık birikmiş hatalar zinciri vardır ” dedi.

Sağanak yağışların felç ettiği Girne’de, tahrip edilen doğa intikamını alırken, dere yataklarına inşaat izni verenler suçu üstlerine almıyor. Seçilmişler birbirini suçluyor, altyapı sorunu çözülmeden yapılan inşaatlardaki tahribat felaketin şiddetini gözler önüne seriyor.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği “Ayaküstü 1 Saat” programının konuğu Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil oldu. Su Dairesi’nin kitlenmiş durumda olduğunu vurgulayan Envergil, “Bahsettiğimiz bölgelerdeki tüm inşaat izinlerini veren makam Girne Belediyesi’dir. Kaymakamlık, Girne’deki 6 belediyenin kırsal belediyesinden sorumludur. Sadece 3 dere değil, olay çok fazladır. Hepsi kapatılmadı, bazılarında sorun çözüldü.

1972 yılında yapılmış bendi temizlettirdik. Bununla beraber 8 tane daha vardır. Bu konuda TC Yardım Heyeti’ne gittim görüştüm ve orada bize çok yardımcı oldular. Mali desteği de sağladılar, fakat Su Dairesi kitlenmiş durumdadır. Su Dairesi, 2-3 yılda bitmiş veya derelerin temizliği için ihaleye çıkamadı. Belki de onlar temizlenmiş olsaydı bugünkü zafiyet daha az olacaktı” dedi.

“Bu ülkede 1 cm toprağın bile çok iyi hesaplanması gerekiyor”

Devlet kurumlarında nicel ve nitel zafiyet olduğunu vurgulayan Envergil, “Belirli yerlerde fazla eleman var, ama olması gereken yerlerde fazla elaman yoktur. Olan kişilerin de ne kadar nitel veya kalifiye olarak üst noktada oldukları da tartışılır. Bu ülkede 1 cm toprağın bile çok iyi hesaplanması gerekiyor. Suyu ise planlı ve akıllı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Binlerce yıldır oluşan bu toprağı denize atıyoruz. Suyun hızını azaltmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Doğal afet planlaması yapılmazsa karşılanması mümkün değildir”

Zarar ziyan tespitlerin başladığını belirten Envergil, “Doğal afet planlaması yapılmazsa karşılanması mümkün değildir. İzinsiz ve ruhsatsız yapılanların onarılması mümkün değildir. Devlet, yasak iş yapana ücretsiz para mı verecek? Ev eşyaları için söylemiyorum, o farklı bir olaydır. Bugüne kadar bunlar hiç sorgulanmadı. Bu doğal değildir, aslında insan afetidir. Belki de hesap sorulmadığı için bugünlere kadar geldi” dedi.

“Dünyada gelişmiş ülkeler, kayıt altında olan ülkelerdir”

Girne’de yaşanan sel felaketine değinen Envergil, “ülkenin esas sorunu kayıt dışı olma olayıdır. Dünyada gelişmiş ülkeler, kayıt altında olan ülkelerdir. Aslında ‘kayıt altında’ derken bazı insanlar bunu mali anlamda düşünüyor. O anlamda değildir. Yani her türlü gelişme ve faaliyetin planlı ve projeli olduğu bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Sadece Fasıl 82, 1930 yılında çıkarılmış bir yasadır”

Hiç kimsenin derelere müdahale edemeyeceğini kaydeden Envergil, “İngiliz Sömürge Yönetimi, adı üstünde bu ülkeyi sömürmek ve İkinci Dünya Savaşı’nda insanlarını kullanmak için savaştılar. Benim babam da o savaşta bulunmuştu. Büyük bir fakirlik vardı, ama sonuçta çevreyi koruma anlamında hep bunlar o dönemde yapıldı. Sadece Fasıl 82, 1930 yılında çıkarılmış bir yasadır. Dereye müdahale edene 3 ay hapis cezası vardır. Hiç kimse dereye müdahale edemez” ifadesini kullandı.

“Güngördü, benim dostum ve çok iyi bir insandır ama yanlışlar varsa birbirimizi uyaracağız”

Girne Belediyesi’nin 3 Temmuz 2014 tarihli faaliyet raporuna değinen Envergil, “Bu küçük bir toplumdur. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü benim dostum ve çok iyi bir insandır, ama yanlışlar varsa birbirimizi uyaracağız. Bu yüzden demokrasisi gelişmiş ülkelerin ekonomileri gelişmiştir. Limanda asfaltlama yapıldığı zaman karşı çıktıydım. İlki çevre ve eski eserler konusunda yapılması uygun muydu değil miydi o ayrı bir konudur. Fakat kendi görev sahasında kullanmak için halkın vergilerini belediye topluyor. Öncelikle o limanın sorumluluğu Turizm Bakanlığı’ndaydı” şeklinde konuştu.

“Gerekirse eylemin başına sen çıkacaksın”

Envergil, sözlerine şöyle devam etti:

“Turizm Bakanlığı ihale açmak üzereydi. Bugün Girne’nin yolları delik deşiktir. Asfalt senin sorumluluğunda ve halktan bu yüzden aldığın vergileri bu amaçlar için kullan. Eğer gerçekten merkezi hükümet görevini yapmıyorsa belediye başkanlarının biraz daha öne acıkması lazım. Halkı arkana alacaksın, ‘halkın göz bebeği olan liman için gereğini yapacaksın’ diyeceksin ve eylem yapacaksın. Gerekirse eylemin başına sen çıkacaksın. Her şeyin bilimsel olması gerekiyor. Süratli hareket etmemiz gerekiyor.”

“40 yıllık birikmiş hatalar zinciri vardır”

Envergil sözlerini özetle şöyle tamamladı:

“Sıkıntı biliniyor. Sebebi ise, derelere maalesef müdahalelerin yapıldığıdır. Derelere izin ve inşaların yapımı yanlıştır. Hiç kimse dereye yasa gereği izin veremez. Derenin içerisine duvarlar yapıyorlar ve dere de kapanıyor. Bu sefer başka yerden akmaya başlıyor. 2015’te bunun üzerine komite toplamıştık. Bunu basınla da paylaşmıştık. 40 yıllık birikmiş hatalar zinciri vardır. Sabırlı olmak gerekiyor.”