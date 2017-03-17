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EOKA’cılar Basiakulis’i “onurlandırdı”

EOKA’cılar Basiakulis’i “onurlandırdı”

EOKA’cıların, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) 30 ay RMMO Komutanı olarak görev yapan ve Yunanistan’a geri dönecek olan Korgeneral Yeorgiso Basiakulis’i onurlandırdığı bildirildi.

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EOKA’cıların, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) 30 ay RMMO Komutanı olarak görev yapan ve Yunanistan’a geri dönecek olan Korgeneral Yeorgiso Basiakulis’i onurlandırdığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “1955-59 EOKA’cılar Derneği” ve “EOKA Tarihi Anısını Yaşatma Vakfı” tarafından dün Basiakulis için Vakıf binasında tören düzenledi. Törende Basiakulis’in “Kıbrıs halkını sevmesinden ve Kıbrıs’ın savunma kalkanı için sorumluluk ve tutkuyla çalışmasından” söz edildi.

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