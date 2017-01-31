Erçal: “60’lardan beri mutlu edecek sağlık sistemine kavuşulamadı”

Arzu Köprülü-Yılmaz Yakar

“Sağlık Çalışanlarının Sorunları” başlıklı güncel konuşma yapan CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal, hem çalışanları hem hizmet alanları mutlu edecek bir sağlık sistemi yapısına 60’lı yıllardan beri kavuşulamadığını söyledi.

Erçal, mevcut yapıdan çıkmanın en önemli yolun otomasyon sistemi olduğunu, genel sağlık sigortasının oluşturulmasıyla sisteme hem kaynak aktarılacağını hem de sistemin kayıt altına alınmış olacağını belirtti.

1974’teki şartları sürdürme gayretinde olunduğunu söyleyen Erçal, bundan çıkmanın yolunun da hizmetleri ve malzemeleri süratle kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Erçal, kamuda çalışan hekimlere ikinci iş yasağı getirildiğini ancak ülke koşullarında bir çıkış yolu da bulunamadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, kamu görevini etik olarak yerine getiren hekimlerin, dinlenme veya mesai dışı saatlerinde ikinci işlerini etik kurallara uyarak kayıt altında yerine getiriyorsa ikinci işin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Erçal, maaşlarda performans siteminin süratle hayatı geçirilmesi gerektiğini belirterek, Döner Sermaye Yasası’nın da süratle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamu reformu yasalarının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erçal, güzel yasalar yapıldığın ancak uygulamaya gelindiğinde akla hayale gelmeyen sorunların yaşandığını belirtti.

SUCUOĞLU: “MAHKEME KARARI YAKINDA”

Erçal’ı yanıtlamak üzere söz alan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapmalarıyla ilgili bir mahkeme süreci olduğunu ve kararın yakında açıklanacağını belirtti.

Sucuoğlu, hükümet programında 2017 Aralık ayına kadar çıkarmayı taahhüt ettikleri sağlıkla ilgili 4 yasanın hazır olduğunu, bu yasaları aralık ayı beklenmeden daha erken bir sürede hayata geçireceklerini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, özlük hakları konusunda ciddi efor harcadıklarını belirterek 2011 yılından sonra kamuda işe başlayan hekimlerin üçte birinin özlük haklarıyla ilgili mutabakata vardıklarını söyledi.

Sucuoğlu, ikinci işle ilgili yargının vereceği kararın önemli ve belirleyici olduğunu, yargının ürettiği karar konusunda yapılacakların programını ve planını yapacaklarını kaydetti.