Erçal: "Hizmet vatandaşın ayağına gidecek"

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, ilçe olmanın Lefke’nin hakkı olduğunu belirterek, parti olarak yasaya onay vereceklerini ifade etti ve hayırlı olmasını diledi.

ERÇAL

CTP milletvekili Hüseyin Erçal, ilçeleşmenin bölgeye kazanım sağlayacağını söyledi.

Erçal, ilçeleşmenin gerçekleşebilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldığını, ancak bunun herhangi bir çabayı gerektirmemesi gerektiğini, buna yönelik enerjinin farklı alanlarda kullanılabileceğini kaydetti.

İlçe olamayan bölgelerin de mecliste temsil edilebilmesi için seçim bölgeleri oluşturulması gerektiğini dile getiren Erçal, seçim bölgelerinin daraltılması, karmaşık bir liste ile vatandaşın karşısına çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

“Hizmet vatandaşın ayağına gidecek” diyen Erçal, bütçeye yük olacak adımlardan da kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İlçelerde makamlar ve çalışmayacak daireler yaratılırsa, bütçeye külfetler getirileceğini söyleyen Erçal, bunun yapılmamasını istedi.

Erçal, başkanlık sisteminin gündeme gelerek, tartışılmasını istedi.

ARABACIOĞLU

DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, partinin tasarıya olumlu oy vereceğini söyleyerek, hayırlı olmasını diledi.

Lefke halkının ilçeleşmeye hazır ve altyapının da uygun olduğunu dile getiren Arabacıoğlu, atılım içinde bir üniversite bulunan bölgede ilçeleşmeye destek verdiklerini kaydetti.

Arabacıoğlu, dar bölge seçim sisteminin tartışılması gerektiğini belirtti.

ULUÇAY

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, ilçe kimliğine bürünme mücadelesinin Lefke’ye hayırlı olmasını diledi.

Önemli olanın bundan sonraki süreç olacağını dile getiren Uluçay, bütçede buna özel bir kaynağın ayrılmadığını ancak ihtiyaç duyulacak kaynağın yedek ödeneklerden sağlanacağını kaydetti.

Uluçay, bölgenin daha iyi bir altyapıya kavuşması ve etkin hizmet iletilmesinin temel hedef olması gerektiğini ifade etti.

Uluçay, 2017’den itibaren hızla Lefke’nin ilçe kimliğine dönüştürülmesi hamlesinin üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ

Bağımsız milletvekili Menteş Gündüz, Lefke’nin gerek fiziki, gerek dairesel bazda sıkıntılar yaşadığını, vatandaşların bölgede hizmet alamadığını belirtti.

Gündüz, ilçe olmanın ardından hızla vatandaşa hizmet götürmek gerektiğini ifade etti.

PİLLİ

CTP milletvekili Ali Pilli, Lefke’nin değerli bir bölge olduğunu ifade etti.

1974’ten sonra bölgede gerileme yaşandığını söyleyen Pilli, yatırım yapılmadığını, yatırımların Lefkoşa’ya kaydığını kaydetti.

Pilli, seçim sisteminin değişmesi ve başkanlık sistemine geçirilmesi gerektiğini söyledi.