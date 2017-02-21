Erçal: “Kamu Reformu Yasa Tasarısı rafa kalktı”

Gözde Süreç Sarı

CTP milletvekili Hüseyin Erçal, Güzelyurt Hastanesi’nin yarın temeli atılacağını, her şeye rağmen bundan mutluluk duyduğunu, törene de katılacağını belirtti.

Meclis komitelerinin çalışmalarına değinen Erçal, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir türlü geçirilmediğini söyledi.

Bu yasa değişikliğini 2006 yılından beri tartışıldığını ancak yasalaşamadığını söyleyen Erçal, tüm siyasi partilerin geçirilmesi gerektiğinde uzlaştığını ancak sonuç çıkmadığını belirtti.

Erçal, tasarının şu anda ortada olmadığını, rafa kalktığını kaydetti.

Tasarının adil uygulamaları getireceğini, imtiyaz sağlamayı, müşavirliği ortadan kaldıracağını dile getiren Hüseyin Erçal, kamu bütçesinin korunması, adil dağıtılması için yasanın önemli olduğunu vurguladı.

Hal ve belediyelere ilişkin yasa tasarılarının ad hoc komiteler oluşturularak, hızlı bir şekilde hazırlanıp geçirilebileceğini söyleyen Erçal, mevcut komitelerin çalışamaz durumda olduğunun ortada olduğunu belirtti.

Erçal, Anayasa’nın da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Erçal, Kamu Reformu Yasası’nın geçirilmesine ilişkin bir ad hoc komitesi kurulmasına yönelik hazırladığı dilekçeyi okuyarak, Meclis Başkanlığı’na sundu.