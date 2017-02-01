Ercan Havalimanı’nın devriyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

“Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi” bugünkü toplantısında araştırma konusunu değerlendirmeyi ve davetlileri dinlemeyi sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığındaki komite toplantısına Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.