Ercan yolunda ölümlü kaza!
Ercan Havalimanı ile Meriç köyü arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Ercan - Gaziköy yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki Ali Ilgaz, bugün 11.00 sıralarında, yönetimindeki FM 326 plakalı araçla Ercan - Gaziköy yolunda seyrederek dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza sonucu sürücü Ali Ilgaz yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Safa İnaltekin yaralandı.
İnaltekin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı. İnaltekin’in hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Bugün yaşanan kaza, 2017’nin üçüncü ölümlü kazası oldu.
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