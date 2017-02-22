Ercan'da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Ercan Havalimanı’nda dün narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Ercan Havalimanı’nda dün narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Saat 16.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan S.Ç.(K-29) ve Y.U.’ye(E-34) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerinde, S.Ç’nin kontrol edilmeden önce tuvalete giderek tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi çöpe attığı tespit edildi.
İki zanlı tutuklandı.
Yine dün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan A.O.’ye (E-25) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.O. tutuklandı.
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