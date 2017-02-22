Ercan'da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

Saat 16.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan S.Ç.(K-29) ve Y.U.’ye(E-34) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerinde, S.Ç’nin kontrol edilmeden önce tuvalete giderek tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi çöpe attığı tespit edildi.

İki zanlı tutuklandı.

Yine dün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan A.O.’ye (E-25) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.O. tutuklandı.