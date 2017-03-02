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  3. Ercan’da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı
Ercan’da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ercan’da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ercan’da dün yapılan aramalarda iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

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Ercan’da dün yapılan aramalarda iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 11.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan S.Ö’ye (E-40) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Üzerinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap bulunan S.Ö. tutuklandı.

Yine dün 13.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan,  KKTC'ye giriş yapan S.Ş’ye (E-26) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

S.Ş’nin de tutuklandığı bildirildi.

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