Ercan’da iki kişide uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmakta olan iki kişide toplam 5 gram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada C.A.’nın (E-41) üzerinde 1 gram uyuşturucu ile uyuşturucu madde kalıntısı bulunan kırıcı, Y.E.T’nin .(E-32) tasarrufunda 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

C.A ve Y.E.T tutuklandı.