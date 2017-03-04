Ercan’da iki kişide uyuşturucu bulundu
Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmakta olan iki kişide toplam 5 gram uyuşturucu tespit edildi.
A+A-
Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmakta olan iki kişide toplam 5 gram uyuşturucu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada C.A.’nın (E-41) üzerinde 1 gram uyuşturucu ile uyuşturucu madde kalıntısı bulunan kırıcı, Y.E.T’nin .(E-32) tasarrufunda 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
C.A ve Y.E.T tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.