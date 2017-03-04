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Ercan’da iki kişide uyuşturucu bulundu

Ercan’da iki kişide uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmakta olan iki kişide toplam 5 gram uyuşturucu tespit edildi.

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Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmakta olan iki kişide toplam 5 gram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre  narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada C.A.’nın (E-41) üzerinde 1 gram uyuşturucu ile uyuşturucu madde kalıntısı bulunan kırıcı,   Y.E.T’nin .(E-32) tasarrufunda 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

C.A ve Y.E.T tutuklandı.

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