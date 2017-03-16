Ercan'da uyuşturucudan 3 tutuklama

Ercan Havaalanı’nda, farklı saatlerde KKTC'ye giriş yapan 3 kişi, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün Ercan Havaalanı’nda, farklı saatlerde KKTC'ye giriş yapan M.Ö.(E-51), H.K.(E-36) ve C.Y.’ye (E-21) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada; M.Ö’nün tasarrufunda 2 gram, H.K’nin tasarrufunda 4 gram ve C.Y’nin tasarrufunda ise 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.