Ercan'da yine uyuşturucudan tutuklama

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi, uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.K.(E-23) tasarrufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki “eroin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polis kontrolüne yakalanmamak için yuttu. Daha sonra, zanlının, rahatsızlanarak kaldırıldığı bir özel hastanede, kusmak suretiyle söz konusu maddeyi çöpe attığı tespit edildi.