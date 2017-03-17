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Ercan'da yine uyuşturucudan tutuklama

Ercan'da yine uyuşturucudan tutuklama

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi, uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

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Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi, uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.K.(E-23) tasarrufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki “eroin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polis kontrolüne yakalanmamak için yuttu. Daha sonra, zanlının, rahatsızlanarak kaldırıldığı bir özel hastanede, kusmak suretiyle söz konusu maddeyi çöpe attığı tespit edildi.

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