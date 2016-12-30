Ercan’dan cezaevine

Suna Erden



Yüzüne yumruk attığı Mehmet Yıldız’ı ağır yaralayan ve olayın ardından yasa dışı yollardan ülkeden kaçan zanlı önceki gün Ercan’dan giriş yaparken gözaltına alındı.



Girne’de 17 Ekim tarihinde bir internet kafede çıkan tartışmada futbolcu Mehmet Yıldız’ın yüzüne yumruk atıp, sağ elmacık kemiğini kıran ve bir gözünün kısmı hasara uğramasına neden olan zanlı Edim Aykut Van Buruggen, olayın ardından bir Tır aracın arkasına binip ülkeden yasa dışı yollardan çıkış yapmıştı. Aylar sonra önceki gün ülkeye giriş yapan zanlı Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.



YASA DIŞI GİTTİ, YASAL GELDİ



Duruşmada olayı aktaran polis, Girne’de 17 Ekim tarihinde bir internet kafede meydana gelen olayda zanlının, Mehmet Yıldız’ın yüzüne yumruk atarak sağ elmacık kemiğini kırıp ciddi bir şekilde darp edip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, olayın akabinde kayıplara karışan zanlının 18 Ekim tarihinde yasa dışı yollardan Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaparak ülkeden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlının önceki akşam ülkeye giriş yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını belirterek, zanlı hakkında başlatılan, “Vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak kaçma ihtimali olduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.