Ercan'dan çıkamadı
Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında tasarrufunda 25 bin ABD Doları nakit parayla yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-30) hakkında yasal işlem yapıldı.
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Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında tasarrufunda 25 bin ABD Doları nakit parayla yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-30) hakkında yasal işlem yapıldı.
KKTC yasalarına göre yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para taşımak yasaktır.
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