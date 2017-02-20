Lefkoşa14 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı

Ercan'dan çıkamadı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında tasarrufunda 25 bin ABD Doları nakit parayla yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-30) hakkında yasal işlem yapıldı.

A+A-

Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında tasarrufunda 25 bin ABD Doları nakit parayla yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-30) hakkında yasal işlem yapıldı.

KKTC yasalarına göre yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para taşımak yasaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.