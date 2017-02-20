Ercan'dan çıkamadı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında tasarrufunda 25 bin ABD Doları nakit parayla yetkili makamdan izinsiz yurt dışına çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-30) hakkında yasal işlem yapıldı.

KKTC yasalarına göre yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para taşımak yasaktır.