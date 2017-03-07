Ercan'dan çıkamadı
Ercan Havalimanı’nda dün, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 22 bin 300 nakit ABD Dolarını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak isteyen E.S.(E-36) adlı bir kişi tespit edildi.
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Ercan Havalimanı’nda dün, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 22 bin 300 nakit ABD Dolarını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak isteyen E.S.(E-36) adlı bir kişi tespit edildi.
E.S hakkında yasal işlem başlatıldı.
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