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Ercan’dan girerken uyuşturucudan tutuklandı

Ercan’dan girerken uyuşturucudan tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu A.B, 10 gram hintkeneviri ile yakalandı.

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Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu A.B, 10 gram hintkeneviri ile yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre 32 yaşındaki zanlı tutuklandı.

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