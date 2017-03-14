Ercan’dan girerken uyuşturucudan tutuklandı
Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu A.B, 10 gram hintkeneviri ile yakalandı.
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Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu A.B, 10 gram hintkeneviri ile yakalandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre 32 yaşındaki zanlı tutuklandı.
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