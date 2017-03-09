Lefkoşa18 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ercan'dan uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Ercan'dan uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Ercan'dan uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Y.E.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

A+A-

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Y.E.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Y.E.A. tutuklanırken, uyuşturucu olduğu düşünülen maddeye emare olarak el konuldu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.