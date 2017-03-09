Ercan'dan uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Y.E.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
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Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Y.E.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Y.E.A. tutuklanırken, uyuşturucu olduğu düşünülen maddeye emare olarak el konuldu.
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