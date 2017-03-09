Ercan'dan uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Y.E.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Y.E.A. tutuklanırken, uyuşturucu olduğu düşünülen maddeye emare olarak el konuldu.