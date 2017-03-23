Ercan'dan yüzlerce hapla geçmişler!

Devrim Demir

Girne’de önceki akşam bir alışveriş merkezi önünde uyuşturucu hap satmak için bekleyen iki kişi ile polis arasında hareketli dakikalar yaşandı. Narkotik polisi tarafından takip edildiklerini fark eden zanlı Ömer Can Nenni ile Orhan Dağaşan tasarruflarındaki 179 adet uyuşturucu hap ve 10 gram uyuşturucu olduğuna inanılan tozu atarak kaçmaya çalıştı.

Polis tarafından sıkıştırılan zanlılar, polise teslim oldu.

Polis, mahkeme emri ile zanlıların ortak kaldığı evde yaptığı aramada elbise dolabına gizlenmiş 76 adet değişik renklerde uyuşturucu hap, yarım gram hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişeler ele geçirildi.

Nenni ve Dağaşan sorgularında uyuşturucu hapları 340 adet olarak 19 Mart tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye getirdiklerini itiraf ettiler.

Zanlı Orhan Dağaşan ayrıca aynı tarihte tasarrufunda 3 gram hintkenevirini ülkeye soktuğunu itiraf etti.

Nenni ve Dağaşan dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi Ceza davaları yargıcı Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı.

Mesutoğlu, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

179 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Ömer Can Nenni ile Orhan Dağaşan’ın önceki akşam Narkotik ekiplerinin Girne’de saat 19.15 sıralarında gerçekleştirdiği operasyonda tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların bir alışveriş merkezi önünde araç içinde polisi fark etmeleri üzerine tasarruflarında bulundurdukları toplam 179 adet uyuşturucu hap ve 10 gram uyuşturucu olduğuna inanılan tozu atarak kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayram: Soruşturma sabah saatlerine kadar sürdü

Ahmet Bayram, aynı akşam zanlıların Girne’de birlikte kaldıkları evde mahkeme emri ile arama yaptıklarını,

elbise dolabına gizlenmiş 76 adet değişik renklerde uyuşturucu hap, yarım gram hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişeler ele geçirdiklerini belirtti.

Dün sabahın erken saatlerine kadar soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bayram, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini kaydetti.