Ercan’la ilgili meclis araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde Ercan’la ilgili araştırma komitesi bugünkü toplantısında da çalışmalarını sürdürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, “Cumhuriyet Meclisi, Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Araştırma konusunun değerlendirmesini sürdüren komite, davetlilerin de dinledi.

Komite toplantısına, dönemin Ulaştırma Bakanı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dönemin Başbakanı, CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ve dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener katıldı.

Toplantıda komite üyeleri CTP Milletvekili Tufan Erhürman, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yer aldı.