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  3. Ercilasun: “Tahıl alanları içindeki otlar toplanmamalı”
Ercilasun: “Tahıl alanları içindeki otlar toplanmamalı”

Ercilasun: “Tahıl alanları içindeki otlar toplanmamalı”

Ercilasun; ayrelli (kuşkonmaz), hostes, gömeç, kazayağı gibi doğada yetişen otların, mümkün olduğu kadar ekili tahıl alanları dışında toplanmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

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Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ercilasun; ayrelli (kuşkonmaz), hostes, gömeç, kazayağı gibi doğada yetişen otların, mümkün olduğu kadar ekili tahıl alanları dışında toplanmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

Ercilasun yaptığı yazılı açıklamada, Ocak sonu ve Şubat ortası dönemlerde tahıl alanlarında kimyasal ilaçlama yapılmakta olduğuna işaret ederek, “Üreticilerimiz gerekli hassasiyeti göstererek, tavsiyelere uygun şekilde ilaçlama yapmaktadırlar fakat her kimyasal uygulamadan sonra gıda olarak tüketilecek ürünlerde belirli bir zaman geçmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı ekili alanlar içerisinden veya kenarından toplanacak olan ayrelli (kuşkonmaz), hostes, gömeç, kazayağı vb. gibi otları toplarken dikkatli olmak gerektiği görüşündeyiz” dedi.

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