Erdoğan: "16 Nisan, 15 Temmuz'un intikamı olacak"
Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumuna değindi.
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Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumuna değindi. 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunan Erdoğan, "16 Nisan, 15 Temmuz'un intikamı olacaktır" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
- Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
- Ne zaman bizi gömmeye çalışsalar milletimiz bizi her sefererinde bizi ayağa kaldırdı.
"16 NİSAN, 15 TEMMUZ'UN İNTİKAMI OLACAKTIR"
- Şimdi bu milletimizle bir yere yürüyoruz. Nereye? 16 Nisan'a. Şu 30 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız?
- Bu 16 Nisan bakın unutmayın, 15 Temmuz'un bir intikamı olacaktır.
- Zira 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarına kurşun yağdıranlar kimdi? FETÖ, PKK… Şimdi bunlar ne diyor? 'Hayır' diyor. Kandil'i de böyle, Pensilvanyası da böyle. Ana muhalefet ne diyor? 'Hayır' diyor… Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların yok birbirinden farkı.
- İşte şimdi ben de diyorum ki AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim 'Evet' diyorlar. MHP'ye gönül veren kardeşlerim 'Evet' diyorlar. Şimdi diyorum ki BBP'ye gönül veren kardeşlerim 'Evet' diyorlar. Fakat CHP'ye, HDP'ye, Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum; gelin sizler de bir olun. Beraber olalım, Hep birlikte Türkiye olalım.
KILIÇDAROĞLU'NA: SANA YAZIKLAR OLSUN
- Ülkemize çağ atlattık. Çıkmış ana muhalefetin başındaki zat 'huzur yok', 'mutluluk yok', 'refah yok' diyor. Yazıklar olsun. Eline diline dursun.
- Sen SSK'nın başındayken hastanelerimizin halini benim vatandaşlarım bilir.
- İlacımızı alamıyorduk ilacımızı. Kuyruklarda sıraya giriyorduk. Sıra gelmiyordu. Şimdi çıkıp sorsan 'Benim dönemimdeki sağlık hizmeti hiçbir zaman olmadı' der.
- Ey kılıçdaroğlu, senin dikili ağcın var mı?
"ANAYASAL DEĞİŞİKLİK"
- Şimdi de milletimizi yeni bir yönetim sistemine hazırlıyoruz.
- Birileri ısrarla yeni yönetim sistemini şahsıma bağlayarak izah etmeye çalışıyor. Kardeşlerim, Biz faniyiz. Her an ölebilir miyiz? Ölürüz. Ve kardeşlerim hepimiz o musallaya geleceğiz. Müslümansak değil mi? Hocaefendi ne diyecek? Er kişi niyetine. Cumhurbaşkanı da olsan vekil de bakan da olsan er ya da hatun kişi niyetine diyecek, cenaze namazını kılacaklar, gömecekler. Bir daha da mezara uğrarlarsa ne ala…
- Ne diyor o güzel eskişehir türküsünde biliyor musunuz? "Gelir yazın gider güzün, sılaya da mektup yazın, işte de geldim gidiyorum…"
- Biz de yazın değil, güzün, giden turnalar gibi gün gelecek, ebedi aleme göç edeceğiz. Ama Türkiye, getirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşacak. Ardından 2053 ve 71 vizyonlarını hayata geçirecek. İşte bu sistemi oyluyor ve onaylıyoruz.
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