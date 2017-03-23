Erdoğan: "16 Nisan'dan sonra idam gelirse onaylarım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Federasyonu Üyelerini Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım. Başı okşanacak çok yetimlerimiz var. Daha dökülecek çok terimiz var. Gerekirse vatan için istikbal için akıtılacak çok kanımız var. Yapacak çok işimiz var. Bunun için 16 Nisan'ın çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Tutturmuş bir tek adamdır gidiyor. Sözünü ettiği tek adam nerede ben de bilmiyorum. Çünkü anayasa değişikliğinde söz konusu olan seçimle işbaşına gelen görev süresi belli olan bir cumhurbaşkanı. Ey Kılıçdaroğlu senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı. Çünkü onlar başkasına hayat hakkı tanımıyorlardı. Kandil'dekiler, PKK, FETÖ 'Hayır' diyor. 'Hayır' diye aldatılanlar ne anlama geliyor? Ha siz de onlarla berabersiniz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Olay bu. Bizim daha çok delinecek dağlarımız var. Bunu da biliniz. Daha inşa edilecek çok köprülerimiz var" dedi.

Türkiye'deki yatırımlara değinen Erdoğan, "Onlar çılgına dönüyor bunları Türkiye nasıl yaYeni anayasa ve referanduma ilişkin Erdoğan, pabiliyor diye. Almışlar yanlarına DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yu onlarla beraber yürüyor. Bizimle baş edemeyeceksiniz. Milletimizle yürüyoruz" aöıklamasında da bulundu..

"İdam gelirse onaylarım"

Erdoğan, "İdam konusunda kanaatimi söyledim. 16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım. Başı okşanacak çok yetimlerimiz var. Daha dökülecek çok terimiz var. Gerekirse vatan için istikbal için akıtılacak çok kanımız var. Yapacak çok işimiz var. Bunun için 16 Nisan'ın çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.