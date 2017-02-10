Erdoğan anayasa teklifini onayladı

"Cumhurbaşkanlığı sistemi"ni içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" dedi.

Şimdi kanun referandum için Resmi Gazete'de yayımlanacak. Halk oylaması da, anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Bu tarih de muhtemelen 16 Nisan Pazar günü olacak. Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

21 Ocak’ta Meclis'ten anayasa değişikliği teklifinin halk oylamasına gönderilmesi kararı çıkmıştı.

Anayasa değişikliği onay için 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı’na iletilmişti. Cumhurbaşkanı'nın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi vardı.

Değişiklik ne getiriyor?

Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partilerle en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileriyle teşkilât yapısı ile merkez ve taşra teşkilâtlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

Kaynak: AA, Al Jazeera