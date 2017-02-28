Erdoğan: "Atılan başlık terbiyesizlik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesinde havaalanında basın toplantısı düzenledi. Hürriyet gazetesinde “7 soruya 7 cevap” ve “Karargâh rahatsız” başlıklarıyla yayımlanan habere ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Genelkurmay Başkanımızla Beylerbeyi Sarayı’nda dün görüştük. Birinci derecede El Bâb operasyonuna ilişkin bazı çalışmalar var. Öncelikli olarak ona ilişkin görüşmeler yaptık.

İçeride atılan başlık çok çirkin. Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi TSK’yı da hayli hayli rahatsız etmiştir. Bizlerin rahatsız olduğu konuda, TSK’nın rahatsız olmaması mümkün değil. Bu işin başı devlettir, hükümettir ve TSK devletin bir uzvudur.

Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bu başlığı atmaya gazetenin ne yönetimi, ne de patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bunun için bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız.

Bu, bunların eski alışkanlıkları. Bu eski alışkanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek, herkes konumunu bilecek ve yerini konumunu bilerek adım atacak. Şimdi siz kalkıp da '7 soruya 7 cevap' derken bir defa Silahlı Kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz, öbür tarafta kalkıp işi daha ileri götürüp, 'Cumhurbaşkanıyla beraber Genelkurmay Başkanı işte nereye giderse yanında gidiyor' gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanıyla hatta hatta Başbakanla herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir?

Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizler şu anda ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Birçok konuyu görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır, ekonominin, ticaretin birçok alanı vardır, bunun yanında turizm vardır her şey vardır. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha tabii, daha doğal ne olabilir, bu ne densiz bir yaklaşımdır, böyle bir şey olabilir mi?”

TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması

Erdoğan, TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Bu konu tabii yeni bir konu değil. Beklentiydi. Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra hükümet olarak ve konuyla ilgili olarak adım atıldı. Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Temennimiz odur ki hazırlanan bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de kendilerinin inanç hürriyetinden bütün bu noktadaki emek noktasında, iş temini noktasındaki özgürlüklerinden, hürriyetinden her yerde istifade edebilmesidir. Bu Silahlı Kuvvetlerimizde de, Emniyet Teşkilatımızda da, yargıda da, eğitimde de, her yerde malum bu ön açılmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bütün bu mağdur mazlum hanım kardeşlerimiz bundan istifade etmek suretiyle tüm kurumlarda yerlerini alabileceklerdir.”

"DEAŞ'la olan mücadelemizde samimiyseler..."

Erdoğan, TSK'nın internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında da “Bizim buradaki mücadelemiz DEAŞ'ladır. Dolayısıyla DEAŞ'la olan bu mücadelemizde, eğer hakikaten müttefiklerimiz DEAŞ'la olan mücadelemizde samimiyseler, biz de diyoruz ki 'Sizinle birlikte hareket ederiz.' Yeter ki DEAŞ'ı Rakka'dan da temizleyelim. Burayı da gerçek sahiplerine teslim etmiş olalım. Yani Türkiye olarak bizim buralarda kalma diye bir derdimiz, bir amacımız yok. Buraların sahipleri kimlerse onlar gelsin. Çünkü buralar bize tehdit oluşturuyor. Bize tehdit oluşturacak bir bölge çevremizde istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA