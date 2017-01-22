Erdoğan: "Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değil"

Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisi için hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satışbaşları şöyle:

Tanzanya'nın ardından Mozambik'e geçeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak Mozambik'e yapılan ilk ziyaret olacaktır.

Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte (FETÖ), bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır.

'KÖPRÜLER VESAİRE DEMİRYOLLARI ONDAN ÖTE ŞU ANDA ORTADOĞU'YU DÜŞÜNÜYORUZ'

Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır?

Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek.

(Anayasa değişikliği) Bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabii bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabii bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa onayladıktan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim, şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım.

Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değil.

Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız.

'ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ, BELİRLEYİCİ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR'

Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu'yla ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum.