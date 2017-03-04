Erdoğan 'çay'a davet edildi, telefon konuşması izlenme rekoru kırdı

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden kadının eşine telefon açıyor.

Telefona çıkan kişiyle yaptığı konuşmada, "Yapma ya. Neyse 'Hayırlı olsun' diyorum" diyen Erdoğan "Senin bu hanımla kızlar, beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay… Neyse evdeyiz şimdi sen yoksun ama çayı içiyoruz tamam mı?" ifadelerini kullanıyor.