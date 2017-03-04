Erdoğan 'çay'a davet edildi, telefon konuşması izlenme rekoru kırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta çay daveti üzerine gittiği evin sahibi ile telefonda yaptığı konuşma, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden kadının eşine telefon açıyor.
Telefona çıkan kişiyle yaptığı konuşmada, "Yapma ya. Neyse 'Hayırlı olsun' diyorum" diyen Erdoğan "Senin bu hanımla kızlar, beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay… Neyse evdeyiz şimdi sen yoksun ama çayı içiyoruz tamam mı?" ifadelerini kullanıyor.
Erdoğan 'çay'a davet edildi, telefon konuşması izlenme rekoru kırdıhttps://t.co/txD2DhM3PB pic.twitter.com/UrA4JXvaWF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 3 Mart 2017
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