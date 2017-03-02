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  3. Erdoğan: "Ciddi bir kararsız kesim var"
Erdoğan: "Ciddi bir kararsız kesim var"

Erdoğan: "Ciddi bir kararsız kesim var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuşan Erdoğan, "‘Hayır’ın gideceği yer Kandil, ‘Hayır’ oyu eşittir çukur demektir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Temeli sağlam bir sistemle nice Erdoğanlar çıkar" dedi.

Rakka operasyonu

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtıyla ilgili soruları da yanıtladı. "El Bâb'dan sonra istikamet Menbic" diyen Erdoğan, Rakka'ya yönelik bir operasyonda için de "Rakka işinde kesinlikle SDG olmamalı" dedi. Cumhurbaşkanı, "Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok" diye de ekledi.

"Talep gelirse mücadeleyi Rusya ile de sürdürebiliriz" diyen Erdoğan "Rakka’da 2500 civarında DEAŞ’lı var" diye konuştu.

Akar'a eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet gazetesinin "Karargâh rahatsız" manşetini de bir kez daha eleştirdi. "Manşetlerle bizi kimse bir yere yönlendiremez" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar'ın Kardak ziyaretine yönelik eleştiriler için Erdoğan, "Komutanlar Kardak’a turistik gezi diyenlere dava açmalı" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüne izin veren düzenleme için de "ABD ordusunda var, Müslüman ülkede neden olmasın?" diye sordu.

Gülen'in iadesi

Erdoğan, Gülen örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin soruları da yanıtladı. "Gülen’in Kanada’ya gideceğiyle ilgili ciddi duyum yok" diyen Erdoğan, "Batı FETÖ’ye sahip çıkıyor" dedi.

Erdoğan, dövizdeki hareketlilikle ilgili de "Kurdaki gerilemenin devam edeceği kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Kaynak: NTV, CNNTÜRK

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