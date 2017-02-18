Erdoğan: "Dolar 3,50'nin altına inecek"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüşün başladığını belirterek, “Doların 3.5 liranın altına inmesini bekliyorum. Türkiye’ye para girişi durmayacak, bunu göreceğiz. Çünkü, Türkiye ekonomik açıdan halen güvenli bir liman. Para girdikçe kur düşecek. Büyümede de korkulacak durum olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’ı kapsayan resmi seyahati sırasında aralarında Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye Varlık Fonu’yla ilgili şu mesajı verdi:

- Varlık Fonu, Türkiye ekonomisine ciddi bir güç kattı. Nitekim ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı...

Erdoğan, bu konuya şu soru üzerine girdi:

- Hükümet ekonomiyi canlandırmak için teşvikler, paketler hazırladı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin başka önerileriniz var mı? Son günlerde döviz kurlarında gerileme oldu. Para, faiz politikasıyla ilgili değerlendirmeniz nedir?



- Atılan adımlar arasında özellikle Varlık Fonu çok büyük önem arz ediyor. Ama bu adımı attığımızda, bazı o malum kafaların bunu da hazmedemediklerini gördük. Bu işlerden anlamadıkları için hazmedemiyorlar. Biz BOT’yi (yap-işlet-devret) başlattığımız zaman da, PPP’yi (şehir hastanelerinin yapımında uygulanan formül) başlattığımız zaman da bunlar hep aynıydılar.

Dünya ile yarışan projelerin gerçekleştiğini vurguladı:

- Aynı kafa, bunlara da karşı çıkıyor. Mesela, Marmaray’dan neredeyse 200 milyon insan geçti şu ana kadar. Bu sıradan bir olay değil. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ciddi bir cazibe merkezi haline geldi. Körfez Köprüsü, bölgeye ciddi bir rahatlama getirdi. Otoyollar da bittiğinde, İstanbul’dan İzmir’e inşallah 2.5 saatte gidilecek. Bunları anlamakta zorlanmış olanlar Varlık Fonu’nu da anlayamıyorlar.

Söz konusu kesimin Varlık Fonu’nu özelleştirme gibi algıladığına değindi:

- Özelleştirme ile ne alakası var? Elden çıkarılan, verilen birşey yok ki... Varlık Fonu’na konulanların hepsi karşı tarafa teminattır. Varlık Fonu ayrıca ortaklığa da girebiliyor. Varlık Fonu ile gücünüze güç katıyorsunuz. Çeşitli imtiyazlar elde ediyorsunuz.

Doların 3.5 liranın altına inmesini beklediğini belirtti:

- Niye? Girdiler olacak da onun için. Türkiye’ye para girişi durmayacak, bunu göreceğiz. Çünkü, Türkiye ekonomik açıdan halen güvenli bir liman. Para girdikçe kur düşecek. Büyümede de inşallah öyle korkulacak bir durum olmayacak.

Bu noktada Cumhurbaşkanı’na şu soru yöneltildi:

- Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar seyahatinde ülkemize para girişi işareti aldınız mı?

- İnşallah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı’nın başkent Manama’ya 15-20 bin kişilik bir cami istediğini anlattı:

- Bahreyn Kralı, ziyaretimiz anısına Manama’da Türk mimar ve mühendislerine 15-20 bin kişilik bir cami yaptırtmayı kararlaştırdı. Ağustos 2016’da İstanbul’a geldiklerinde bizim Çamlıca’da yapılmakta olan camiyi görmüşler. Zannederim etkilenmişler. Biz de, bu konuda her türlü desteği verebileceğimizi söyledik.

"Türkiye sıçrama yaşayacak"

Erdoğan, refendumdan “Evet” çıkması sonrasında atılacak adımlarla Türkiye’nin ekonomik açıdan sıçrama yaşayacağını savundu:

- Ben bu konuda son derece umutluyum. Niye iliyor musunuz? Bakınız 18 Mart köprüsünün ihalesini yaptık. Şirketlerin, konsorsiyumların teklif için biriyle yarıştıklarına şahit olduk. Hani çöküyordu Türkiye ekonomisi? İhaleyi iki Koreli, iki Türk firmasından oluşan konsorsiyum kazandı. Bunun bedeli yaklaşık 12 milyar dolar. Ne yapacaklar? 16 küsur yıl burayı çalıştıracaklar. Ondan sonra ne yapacaklar? Türkiye Cumhuriyeti devletine verecekler. Ekonomi çöküşte olsa, kimse kalkıp böyle bir yatırım yapmaz.

İstanbul Boğazı’nın altından 3 katlı tünel için de hazırlıkların sürdüğünü vurguladı:

- Şimdiden ihaleye hazır olan şirketlerden mesajlar alıyoruz. Kanal İstanbul için de hazırlanan firmalar görüyoruz.

Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile görüşmelerinde Suudi Arabistan’la ikinci köprünün gündeme geldiğini belirtti:

- Bahreyn Kralı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışına geldiğinde köprüyü çok beğenmişti. O zaman Bahreyn-Suudi Arabistan arasına düşünülen ikinci köprüden söz etmişti. Konu bu seyahatimizde de gündeme geldi.

Bu köprü konusunda Suudi Arabistan’ın belirleyici rolü olduğunu anımsattı:

- Suudi Arabistan Kralı ile de görüştüm bu konuyu. O da oğluna da gerekli talimatı verdi. Temennimiz, bu köprünün inşasının Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesidir. İnşallah Türk firmaları teklif verirler, böyle bir adımı atma imkanı olur.

"Katar'la 2 milyar dolarlık savunma projesi gerçekleşecek"

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani’yle görüşmesini özetlerken, ülkenin Türkiye’deki yatırımlarından örnekler verdi:

- Katarlılar Digitürk’ü aldı. BMC’de yüzde 50 ortaklıkları var. Yatırımlarının daha da artması için çalışıyoruz.

Katar Emiri ile Türkiye ziyareti sırasında Karadeniz Bölgesi’nde helikopter turu yaptıklarını aktardı:

- Katar Emiri dağlarda karı görünce, kış-kayak turizmini sormuştu. Ben de kendisine, “Birlikte yatırım yapabiliriz” demiştim. Hazırlattığım bazı projeleri de kendisine vermiştim. Eğer ülkemizde turizm yatırımlarına girerlerse Türkiye için önemli bir adım olur.

Finansbank ve ABank’ın da Katarlı gruplar tarafından alındığını anımsattım:

- Evet, o bankalar da var. Bunun dışında 2017’de iki ülke arasında 2 milyar dolarlık savunma projeleri gerçekleştireceğiz.

Erdoğan, seyahatin Suudi Arabistan bölümündeki görüşmelerini anlatırken şu mesajı verdi:

- Türkiye’nin 2023, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu var. 2030 vizyonu içinde Türkiye etkin bir yer alırsa inanıyorum ki bizim de kalkınma sürecimize bunun ciddi katkısı olacaktır.

Savunma sanayiinde Suudi Arabistan’da yatırımı bulunan Türk şirketleri olduğunu anımsattı:

- Suudi Arabistan dahil, Körfez ülkeleri savunma sanayiinde bizimle işbirliğine istekliler. Bu seyahatimizin ardından Suudi Arabistan’la finans sektöründe de bazı adımları inşallah birlikte atmamız önem arzedecek. Bunları başardığımızda ilişkilerimiz çok daha iyi bir konuma oturacaktır.