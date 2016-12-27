Erdoğan, Ertuğruloğlu’nu kabul etti
Resmi ziyaret için bu sabah Ankara’ya giden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan tarafından kabul edildi.
Ankara'da bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.
Basına kapalı yapılan görüşme saat 15.00'de gerçekleşti.
27 Aralık 2016 Salı 17:18
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