Erdoğan: "Futbol gibi siyaset de takım oyunudur"
Uluslararası Futbol Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Spor gibi siyasetin de özü rekabettir. Futbol gibi siyaset de takım oyunudur" dedi.
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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Siyasetin temelde futbol ile birçok ortak yönü olduğuna inanıyorum. Spor gibi siyasetin de özü rekabettir, yarıştır. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak için ikinci aşaması da sorumluluk üstlendikten sonra millete hizmet götürmek içindir. Tıpkı futbol gibi siyaset de takım oyunudur. Yani sağlam bir kadro gerektirir. Plansızca oynayan, taktiği ve stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa milletine söyleyecek sözü olmayan siyasetçilerin, siyasi partilerin de başarı şansı yoktur.
- Sporun içine şiddet ve saldırganlık girince centilmenlik ruhu nasıl kayboluyorsa, siyasetin içine yalan, iftira ve çarpıtma girince aynı sonuç ortaya çıkar. Maalesef ülkemizde bunu çok sık yaşıyoruz. 40 yıllık siyasi hayatım boyunca bir taraftan milletimize hizmet ederken, diğer taraftan da bu yıkıcı siyaset anlayışıyla mücadele yürüttüm. Siyasetin kalitesi yükseldikçe iktidarı sandık yoluyla değil de şikeyle, hileyle, darbeyle, tehditle, yıkıcı siyasetle elde edebileceğini sananlar bizim milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir.
'HOLİGAN SİYASETİYLE NETİCE ALMAYA ÇALIŞANLAR BULUNUYOR'
- Son anayasa değişikliğinde olduğu gibi hala nasıl futbolun, inşallah onlardan kurtuluyoruz, holiganları varsa, hala holigan siyasetiyle netice almaya çalışanların bulunduğunu da görüyoruz. Fikirlerinin gücüne güvenemeyenler, yalana, iftiraya, hatta şiddete başvurmaktan çekinmediler.
- Çocukluğundan beri futbola gönül vermiş bir kardeşiniz olarak, futbolun bir insana neler kazandıracağını çok iyi biliyorum. Hocam bana 'Topu yiyeceksin' derdi. Top yenir mi? Orada hırsı, inadı anlatıyor. Böyle olacaksın işte.
'FUTBOL BİR DİRENİŞTİR'
- Futbolun özünde rekabetle birlikte fedakarlık, centilmenlik, dostluk ve dayanışma vardır. Futbol tarihi, hezimetin kıyısından kurtarılmış geri dönüşlerle doludur. Futbol, bir direniştir, bir meydan okumadır.
- Ülkemizin pek çok şehrine parmakla gösterilen yeni statlar kazandırdık, kazandırıyoruz.
'19 MAYIS STADINI YIKIYORUZ'
- Başkentte örnek bir stadımız yok. 19 Mayıs Stadı'nı yıkıp yerine 40 bin seyirci kapasiteli stat yapacağız. Proje çalışmaları bitti.
'HAKKIMIZ OLDUĞU HALDE OLİMPİYATLARI VERMEDİLER'
- Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz. Bizzat yaşadım maalesef çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara, ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolaplara da bizzat şahit oldum, gördüm, biliyorum.
'BUNLARIN SİYASETTE JÜBİLE ZAMANI GELMİŞ'
- Milletten korkan, gençlerden çekinen bir anlayışla Türkiye'nin geleceği inşa edilebilir mi? Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar.
- Anayasa değişikliğini maddeleriyle tartışmak yerine akla hayale sığımayan yalanlarla milletin kafasını bulandırıyorlar.
ERDOĞAN'DAN MARCEL DESAILLY'E PENALTI
Konuşmalara geçmeden önce Fransa futbolunun en önemli isimleri arasında bulunan Marcel Desailly, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanıştı.
Salondaki küçük sahada bulunan kaleye geçen Desailly, Erdoğan'ın penaltısını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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