Erdoğan, Hatipoğlu'nu YÖK üyeliğine seçti

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı Karatekin, Abdullah Gül, Iğdır, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Siirt ve İbn Haldun üniversitelerine rektör atadı. Ayrıca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı rektör atamalarına ilişkin açıklama yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı’yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman’ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Recep Şentürk’ü, atamışlardır."

Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildiğini de açıkladı.

Rektörlük atamalarına yeni düzenleme

Ekim ayında yayımlanan 676 sayılı KHK ile 2547 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin a fıkrasının birinci paragrafında düzenlenen rektör atamasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

1 aylık sürede önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak.

Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecekler. Ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil edecek. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK'e teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kaynak: Al Jazeera ve DHA