Erdoğan: "Hayır’da hayır yok"

Erdoğan, referanduma ilişkin. "‘Hayır’da hayır yok. Mesela dağ ‘Hayır’ diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş olan HDP de ‘Hayır’ diyor. İşte CHP bunlarla hareket ediyor. Burada bunlarla beraber hareket ettiklerine göre ben şerre rızanın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum." dedi. Erdoğan'a uçakta sorulan sorular ve verdiği yanıtlar şöyle;

"Referandumda ‘Evet’ çıkarsa cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 2019’a kadar 2 yıl olacak. Bu süre için de bir hazırlığınız, planınız olacak mı?"

"Partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı bu süreçte olabilir. Referandum ‘Evet’le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkanımız doğacaktır. Buna mani bir hal yok. Bu tabii 2019’a yönelik bir geçiş sürecidir. Yasal düzenlemelerle tıkanıklıkları daha rahat giderme imkanımız olacak. Hükümet ve parlamento, gereken adımları atacaktır. Bahçeli'nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle de artık toplumun buna hazır hale gelmesi tabii ki büyük bir önem arz ediyor."

"Referandum sonrasında 2019’a kadar birtakım düzenlemeler mi bekliyoruz?"

"18 Mart köprüsünün ihalesini yaptık. Hani çöküyordu Türkiye ekonomisi? İhaleyi 2 Koreli, 2 Türk firmadan oluşan konsorsiyum kazandı. Bedeli yaklaşık 12 milyar dolar. 16 küsur yıl burayı çalıştıracaklar. Ondan sonra? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verecekler. Ekonomi çöküşte olsa, o ülkede kimse böyle bir yatırım yapmaz. Niye? 18 Mart Köprüsü'nün ihalesini yaptık. Şirketlerin, konsorsiyumların teklif için birbirleriyle yarıştıklarına şahit olduk. Boğaz'ın altından 3 katlı tünelle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Daha şimdiden "İhaleye girmeye hazırız" diyenleri görüyoruz. Keza Kanal İstanbul için de Türk firmaları, Japonlar, Koreliler vesaire "Biz varız" diyor. Ekonomisi çökmüş olan bir ülkede, BOT (yap-işlet-devret) veya PPP sistemiyle (şehir hastanelerinin yapımında uygulanan formül) bu tür yatırımları yapamazsınız. Hakeza Kanal İstanbul için de teklifler hazır. Biz güvenli bir limanız, bu insanlar da gelip ülkemizde yatırımlar yapıyor.

"Hükümetin teşvik paketleriyle para ve faiz politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Varlık Fonu çok önemli. Ama bu adımı, bazı malum kafaların bunu da hazmedemediklerini gördük. Biz BOT’u başlattığımız zaman da, PPP’yi başlattığımız zaman da bunlar hep aynıydılar. Geçmişte de Özal’ı anlayamıyorlardı. Aynı kafa, bunlara da karşı çıkıyor. Varlık Fonu Türkiye ekonomisine ciddi bir güç kattı. Ama o kadar cahiller ki, bunun bir özelleştirme olduğunu iddia ediyorlar. Elden çıkan bir şey yok ki. Ben inanıyorum ki dolar 3.50’nin de altına düşecek. Çünkü Türkiye’ye girdiler durmayacak."

"Hayır'cıları terör örgütleriyle FETÖ ile aynı kefeye koymak bir baskı yaratır mı?"

"Kimlerin ‘Hayır’ diyor? Mesela dağ, ‘Hayır’ diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş olan HDP de ‘Hayır’ diyor. Yasin Börü’yü öldürenler belli. Öldürtenler de belli. Benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler belli. Aynı günde 56 Kürt kardeşimin ölümüne vesile olanlar da belli. Bunları öldürenler kimdi? Onlar da PKK’nın uzantısı. Ama ölen kardeşlerim de Kürt’tü. Onun için biz her zaman ‘Bunlar hiçbir zaman benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz’ dedik. Ve biz milletin bizden beklentisi olan adımı attık. Biz sadece onların dokunulmazlıklarını değil, tüm parlamentonun kaldırdık. Bazı vekiller gittiler ifadelerini verdiler, yargı da hükmünü açıkladı. Ama diğerleri kaçtı. İşte CHP bunlarla hareket ediyor. Burada bunlarla beraber hareket ettiklerine göre ben şerre rızanın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum."

"Muhalefetin kampanya stratejisine, hayır demek isteyenlerin üzerinde baskı olduğu yönündeki iddialara cevabınız nedir?"

"Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Nitekim her akşam televizyonlarda anketörler bu noktada değerlendirmelerini yapıyorlar, yazar-çizer arkadaşlarımızla birlikte tartışıyorlar. ‘Evet’çisi de yapıyor ‘hayır’cısı da. Evet’i savunanların varlığını, hayırcılara bir baskı gibi sunmak doğru olmaz. Ne düşündüğümüzü elbette söyleyeceğiz. Gerek Başbakan, gerek Bahçeli, gerek şahsım, bizim için kutsal olan demokratik hakkımızı kullanarak meydanlarda konuşuyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Hayırcılara baskı olur bahanesiyle bu hakkımızı engellemek tabii ki yanlış bir şey olur. Bizim ‘hayır’a baskı diye bir derdimiz yok. Ama hayır demekte ‘hayır’ yoktur. Bunu söyleme hakkımız da var."

"ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmenize ilişkin açıklamalar yapıldı. PYD ve FETÖ konusunda tavırları ne olacak?"

"CIA Başkanı'nı Gülen için bizzat gönderdi. Ben de ona görüntüleri izlettim. FETÖ konusunda özellikle desteklerini istedim. Aktardığımız tüm konularla ilgili olarak, kendisine vekaleten CIA Direktörü Pompeo’yu Türkiye’ye göndereceğini söyledi. ‘Kendilerini kabul ederseniz, belgeleri ona da iletirseniz, daha ayrıntılı bilgilenmiş olurum’ dedi. Nitekim görüşmeden hemen 2 gün sonra CIA Direktörü ilk yurtdışı ziyaretini bize yaptı, etraflıca görüştük. Olanları görüntüler eşliğinde anlattım. Ama daha etraflıca olanı tabii ki MİT ile olanıydı. 5-6 saatlik görüşmeleri oldu. Trump'la yüz yüze görüşmede, inanıyorum ki çok daha netice alıcı değerlendirmeler yapacağız."

"Güvenli bölge konusunda ABD'den yaklaşım değişikliği bekliyor musunuz?"

"Güvenli bölge, Trump’ın da kullandığı bir ifade. Biz, ‘terörden arındırılmış güvenli bölge’ diyoruz. Buna bağlı olan diğer bir konu, uçuşa yasak bölgedir. Yani terörden arındırılmış güvenli bölge olabilmesi için oranın aynı zamanda uçuşa yasak bölge olması lazım. Orada bir de milli güvenliği sağlamak için bir orduya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılanması için de biz ÖSO’yu uzun zamandır eğit-donatla yetiştiriyoruz. ÖSO, terörden arındırılan bölgelerde güvenliğin sağlanması açısından da çok önemli. Mesela Cerablus’ta şu an onlar var. Rai, Dabık, şimdi de El Bab’a onlar yerleşecek. Menbiç’te de ÖSO olmalı. Bunu Trump’a da ifade ettim. ‘Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi işini bunlarla yapacaksanız, biz orada yer almayız. Sizin ne PYD’ye ihtiyacınız var, ne YPG’ye. Bu işi koalisyon güçleriyle beraber, pekala hep birlikte yapabiliriz’ dedim. PYD-YPG’yle yapılacak bir çalışmanın Suriye’de bölünmeyi getireceğini, bizim bölünmeye karşı olduğumuzu belirttim. O da tüm bu dediklerimizi değerlendireceklerini söyledi."

"Terörden arındırılmış bölgede konut inşası için Türkiye’nin katkı sunabileceğinden bahsetmiştiniz. Bir gelişme var mı?"

"Bu işin maliyeti ciddi bir rakam oluşturuyor. Şansölye Merkel, başlangıçta, ‘Yeter ki bize iltica olmasın, böyle bir işe biz yılda 10 milyar euro ayırabiliriz’ demişti. Hatırlıyor musunuz böyle demiştiniz diye de hatırlattım kendisine son ziyaretinde. Dedim ki, çıkartalım bunun maliyetlerini, biz bütün hizmeti verelim. Bu insanlara 500’er metrekarelik arsalar içinde özgün mimariyle konutlar yapabiliriz. ‘Doğru’ dedi. Ama o değerlendirmeler halen somut bir desteğe dönüşmedi. Şimdi Trump, ‘Ben bu işin mali olayını çözerim’ diyor. İkili görüşmede, bu işte herhalde bizim önümüzü açacaktır."

"Güvenli bölge, Fırat Kalkanı gibi konularda Rusya’nın bir itirazı var mı?"

"Yok. Rusya sadece El Bab'ın daha güneyine ve batıya girmememizin iyi olacağını söylüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman da "Suriye, terörden arındırılmış bölge, PYD" gibi konularda bizimle tam dayanışma içinde."

"Almanya’da DİTİB’e yönelik operasyonlar var. İmamlara ajan muamelesi yapıyorlar. "

"Bu durumun son derece kaygı verici olduğunu Merkel’e söyledim. Türkiye’de görev yapan papazlara bizim ajan muamelesi yapmamız doğru olur mu? Biraz bunaldı o noktada, konuyu araştıracaklarını söyledi. Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier'e kendisini ziyaret edeceğimi söyledim. Belki o zaman tekrar görüşürüz."

"İsrail’in yeni yerleşim birimleri açması, normalleşme sürecinin zorlaştırır mı?"

Netenyahu’nun yanlış adımlar attığını düşünüyorum. Tam ‘Doğalgaz konusunda bir anlaşma yapacağız’ derken, bir bakıyorsunuz, Mescid-i Aksa’yla ilgili olumsuz bir adım atıyorlar, ezanla ilgili yasak getirmeye kalkışıyorlar. Bu yapılanlar, inanç özgürlüğüyle de ters. Hassasiyetimizi Trump’a da bazı arkadaşlarımızla söyledik.

Körfez ülkeleriyle ekonik ilişkiler

Cumhurbaşkanı ayrıca körfez ülkeleri ile atılacak ekonomik adımları şu şekilde sıraladı:

"Bahreyn Kralı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışına geldiğinde köprüyü çok beğenmişti. O zaman Bahreyn-Suudi Arabistan arasına düşünülen ikinci köprüden söz etmişti. Konu bu seyahatimizde de gündeme geldi."

"Suudi Arabistan Kralı ile de görüştüm bu konuyu. O da oğluna da gerekli talimatı verdi. Temennimiz, bu köprünün inşasının Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesidir. İnşallah Türk firmaları teklif verirler, böyle bir adımı atma imkanı olur... Türkiye’nin 2023, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu var. 2030 vizyonu içinde Türkiye etkin bir yer alırsa inanıyorum ki bizim de kalkınma sürecimize bunun ciddi katkısı olacaktır."

"Katarlılar Digitürk’ü aldı. BMC’de yüzde 50 ortaklıkları var. Yatırımlarının daha da artması için çalışıyoruz." Katar Emiri ile Karadeniz Bölgesi’nde helikopter turu yaptık. Katar Emiri dağlarda karı görünce, kış-kayak turizmini sormuştu. Ben de kendisine, 'Birlikte yatırım yapabiliriz' demiştim. Hazırlattığım bazı projeleri de kendisine vermiştim. Eğer ülkemizde turizm yatırımlarına girerlerse Türkiye için önemli bir adım olur. Finansbank ve ABank’ı Katarlı gruplar tarafından alındı. Bunun dışında 2017’de iki ülke arasında 2 milyar dolarlık savunma projeleri gerçekleştireceğiz."

"Suudi Arabistan dahil, Körfez ülkeleri savunma sanayiinde bizimle işbirliğine istekliler. Bu seyahatimizin ardından Suudi Arabistan’la finans sektöründe de bazı adımları inşallah birlikte atmamız önem arzedecek. Bunları başardığımızda ilişkilerimiz çok daha iyi bir konuma oturacaktır."

Kaynak: Akşam, Hürriyet, Sabah