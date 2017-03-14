Erdoğan: "Hollanda'yı Srebrenitsa katliamından tanırız"

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Hollanda'ya yönelik tepkisini sürdürdü.

"Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız" diyen Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır."

"Cumartesi günü Aile Bakanımıza yapılan saygısızlık aynı zamanda uluslararası diplomasiye yapılmıştır. Hollanda'nın bu haydutluğuna sahip çıkan ülkeler tüm itibarlarını yitirmiştir."

"Almanya'nın şansölyesi çıkıyor 'Hollanda'nın yanındayım' diyor. Senin ondan farkın olmadığını biliyoruz. O da atlarıyla, itleriyle saldırıyor, sen de.

"Türkiye'ye düşmanlık güdenlere, oradaki tüm yabancılara diyorum ki gelin oylarınızı iktidardakine ve o ırkçıya vermeyin"

"Yapılan yanlışların bedeli öyle özürle geçiştirilemez, yapılacak daha çok şey var."

"Acırsanız acınacak hale gelirsiniz"

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen örgütü hakkında da konuştu:

"Vatanını 1 dolara satacak kadar alçalan birinde namus, onur, haysiyet kalır mı? Allah aşkına, kendi silah arkadaşlarını dahi kalleşçe, alçakça katleden bir caniden artık ne bekleyebilirsiniz? Tabii ki hiçbir şey. Hainin ne insanlığı olur ne de arkadaşlığı. Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu."

"Kaçarken imha ettiklerini sandıkları kayıtlar, bu teröristlerin ihanetini ortaya koyuyor."

"Yanımdaki korumalarımı kurşunlamak suretiyle 2 polisimi şehit ettiniz. Alçaksınız, adisiniz."

"Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz."

Kaynak: Al Jazeera, AA