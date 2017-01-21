Erdoğan: "İdam talebi de Meclis'e gelecektir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek referanduma götürülen anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak "Ne yaptınız ki' diyenlere Parlamento gereken cevabı verdi; ama gerçek cevabı millet verecek" dedi. Erdoğan referandum sürecinin başarıya ulaşacağını belirterek " İdam talebi de Meclis'e gelecektir ve ben de onaylayacağım" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da metro açılışı töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gövdeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son derece başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak.

İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak.

260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz. Birileri hala "Ne yaptınız ki?" diyor, hamd olsun. Şimdi milletim inşallah referandumda gerçek ve nihai kararı verecektir. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye sıçrama noktasına gelecektir. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'daki tüm ulaşım raylı sistemler üzerinden gerçekleşecektir. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir, bir sevda işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verecek bir şey yoktur.

Sade bir semtini sevmek bile bir ömüre bedel. Ey aziz şehir ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl gibi, "İlle de İstanbul" diyeceğiz. Metro hattının yanı sıra 370 sosyal konutun, caddelerin, parkların, Kurdaköy'deki kurban kesim alanlarının, dere ıslah çalışmalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bu yatırımların tutarı 585 milyon lirayı buluyor.

1994'ten önce bu ilçemiz plansız yapılandırmanın içindeydi, su sıkıntısının hat safada olduğu bir dönemdeydi. Şu anda İstanbul milletvekilimiz, Erol Kaya'nın ardından Kenan Şahin beyin gayretleriyle Pendik, İstanbul'un en cazip yerlerinden haline geldi.

İşte, birilerine bunu söylemek lazım, bunlar İstanbul'u, Pendik'i, Kartal'ı, Tuzla'yı tanımazalar. Dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar. Biz aşık olduğumuz İstanbul'a elimizden gelen hizmeti vereceğiz.

Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Pendik, iyi bir noktaya gelmiştir. Sahil Meydanı ve bugün yaptığımız yatırımlar Pendk'in gelişmesine katkı sağlayacaktır. 69 park, 31 futbol sahası, öğrenci yurtları, altgeçitleri, köprüleri, yol genişme çalışmalarını bugün burada hizmete açıyoruz.

Sosyal konutların 926 tirilyan liara 43 kale eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu projelerin hayata gerçirilmesinde, Bakanlıklarımızın, Pendik Belediye'sini mimarından mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

Şurada yaptığımız mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz mesaj huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bo