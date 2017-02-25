Erdoğan: "İdam talebi Meclis'ten geçmezse bunun için de referanduma gidebiliriz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "İdam talebi Meclis'ten geçmezse bunun için de referanduma gidebiliriz" dedi.
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Erdoğan'ın Manisa'daki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:
'EVET' DEMEK DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINA BU ÜLKENİN SAHİP OLMASI DEMEKTİR'
- Bunlar rejimi değiştirecekler diyor. Öyle bir şey yok bizim yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı birleştiriyoruz ve güçlü bir yönetim sistemi oluşturuyoruz. 14 yıldır ülkeyi nereden nereye getirdik. Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkede 6 bin 100 km yol yapıldı. Biz 14 sene bu rakama 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Yol medeniyettir. Bu millet yatanı da görüyor, çalışanı da görüyor.
- 'Evet' demek dünyanın en büyük havalimanına bu ülkenin sahip olması demektir. Yılda 150 milyon yolcu kapasiteli 3. havalimanımızın ilk etabını açacağız.
- İzmir'de doğru düzgün havalimanı yoktu. Adnan Menderes'i biz yaptık. İzmir gibi modern olması gerektiren bir şehrin doğru düzgün bir havalimanı yoktu. Beydağı Barajı'nı yaptığımız zaman birileri bizimle dalga geçmişti. Ovaları sulamaya başladık mı?
'CHP 'MECLİS'İ KANDIRACAKLAR' DİYOR, YALAN KONUŞMA'
- CHP, Meclis'i kandıracaklar diyor. Yalan konuşma. Tam aksine denetim gücünü arttırıyoruz.
- Biz Fatih'e layık olacağız. Boğaz'ın üstüne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Şimdi üzerinden hızlı treni geçireceğiz.
- 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumdan beri beni tanıyorsunuz. 2002'de milletvekilliğim ertelendi. 2003'ten bu güne kadar yurt içi ve dışında sizleri temsil ederken ortaya koyduğum duruşa da şahitsiniz. Bu milletin şanına ne yakışırsa onu yapmamız lazım.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemini milletimizin geleceği için istiyoruz. Eğer mevcut sistemle Türkiye'nin hedefine ulaşabileceğine inansaydık emin olun Anayasa Değişikliği konusunda en küçük bir adım atmazdık. Ama gördük, yaşadık.
' ZAYIF YÖNETİMLERDE ZARARI MİLLET GÖRÜYOR'
- Bu ülkede zayıf yönetimler, siyasi ve ekonomik krizler yaşandığında zararı millet görüyor. Onların ise batan geminin malları misali kendilerine menfaat sağlamaktan başka düşünceleri yok. Cumhurbaşkanı seçimleri çıkmaza girdi, kaybeden millet oluyor. Başbakanlığım döneminde önümüze çıkarılan engelleri biliyorsunuz değil mi? 367 garabeti ve diğer usulsüzlükler dün gibi gözümüzün önünde. Türkiye, 16 Nisan'da bu anayasa değişikliğine durduk yere gelmemiştir. Asırlık sıkıntılar, tecrübeler, ortaya çıkan ihtiyaçlar vardır.
- Türkiye'yi bugünlere onca engele rağmen getirdik. Şimdi yeni sistemle geleceğe güçlü şekilde taşıyacağız. Ama 16 Nisan'da sandıkları 'evetle' patlatmak zorundayız.
- Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Biz bu sistemi sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, şahısların inisiyatiflerine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz.
'TEK ADAM, CHP'NİN YAPISINDA VAR'
- Tek adam diyorsanız, bu CHP'nin yapısında var. İl başkanları o ilin il valisiydi aynı zamanda. Gençler siz bilmezsiniz, bunları babanıza, dedenize sorun.
- Türkiye bölgede ve dünyada daha etkin olsun diye yeni sistemi istiyoruz.
- Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini daha güçlü yönetebilsin diye değişikliği istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 57'si başkanlık sistemiyle yönetiliyor.
'İDAM İÇİN AYRI BİR REFERANDUM YAPABİLİRİZ'
- 18 seçme yaşı oluyor da, neden seçilme yaşı olmasın. Zor olan seçmektir. Bir çok güçlü şirketin bakıyorsunuz 22 yaşında CEO'su var ya.
- Birileri buna 'hayır' diyor. Bu hayırcı'ların karşısında durmaya hazır mısınız? Ben gençlerime güveniyorum. Benim gençlerim tankların, helikopterlerin üzerine yürüdü. Hepsi vatan diyordu.
- Ak Parti ve MHP'nin genel başkanlarına ve parlamentodaki gruplarına teşekkür ediyorum. Dik durdular. Onlar görevini yaptı. Sıra millette.
- AK parti, MHP, CHP ve hatta hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim, size sesleniyorum.Gelin bu milli seferberliği sağlayalım.
- Ben şuna inanıyorum, idam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse, şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz.
- Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz.
- CHP Mustafa Kemal'in partisiyiz diyor. Gazi ne diyor, 'Egemenlik Milletindir.' Milletin dediğine niye uymuyorsun? Uymazsan, bu millet uydurur.
- Ne diyor Kandil dağındaki. Bizim oyumuz 'hayır' diyor. Şimdi onunla aynı anlayışı paylaşan, onunla aynı değil midir? Kişi sevdikleriyle beraberdir.
- Bunların derdi sistem değil. Meclis'i çalıştırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu CHP, HDP parlamentoyu çalıştırmamak için aynı düzen devam etsin istiyorlar. Güven oylaması. gensoru, bu yetki milletindir.
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