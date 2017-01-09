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Erdoğan ile Çipras, Kıbrıs meselesini görüştü

Erdoğan ile Çipras, Kıbrıs meselesini görüştü

Erdoğan, Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde görüşen  Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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