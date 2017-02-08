Erdoğan: "Milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerle ilgili olarak, "Bunların karşı çıktıkları şeylerin hiçbirinde dertleri, ülkenin ve milletin menfaati değildir. Bu meselede de neye, niçin karşı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edemedikleri için tamamı yalan, tamamı yanlış sloganlar üzerinden milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Muhalefetin değişikliğe itirazlarına yanıt veren Erdoğan, "El insaf, hepsi yalan. Bunlar yalanla yattılar, yalanla kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var" dedi.

"Yalan sloganlarla, milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar"

Karşı çıkılan şeylerin hiçbirinde, dertlerinin ülkenin ve milletin menfaati olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu meselede de neye, niçin karşı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edemedikleri için tamamı yalan, tamamı yanlış sloganlar üzerinden milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan, milletten bu kararı kaçırmak isteyenlerin olduğuna işaret ederek, "Ya niye korkuyorsunuz? Bırakın millet versin kararı. 'Hadi biz bunu millete gönderelim, havale edelim' niye demediler? Milletten korkuyorlar da onun için ama halk galip geldi ve şimdi millete gidiyor ve millet de kararını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlarda insanilik yok"

Erdoğan, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Köprü yaparsın karşı çıkarlar, Marmaray'ı yaparsın karşı çıkarlar, hızlı tren yaparsın karşı çıkarlar, yeni yeni havalimanları yaparsın karşı çıkarlar, bombalarlar. Sakın şunu duymadık demeyin, Hakkari'de havan toplarıyla Hakkari Havalimanı'nı maalesef havan toplarıyla... Ve biz mecburen oraya uçuşları durdurduk, bunları yaşadık. Bunlarda insanilik yok.”

"Kentsel dönüşümde devlete yardımcı olun"

Erdoğan, şu anda 760 bini bulan toplu konut olduğunu bildirdi.

"Kentsel dönüşüm, değişimde gelin devletimize, hükümetimize yardımcı olun. İnanın bu yapılacak değişim, dönüşümle beraber çok daha mutlu, memnun olacaksınız. Bu güzelliklerle anılacaksınız.

Devlet, hükümet hiçbir zaman kentsel dönüşüm, değişimde halkını sömürme, onları dara sokma peşinde değildir. Tek derdimiz var, bunu yapalım ki şehirlerimiz çok daha güzel olsun."

Kaynak: AA